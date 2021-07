Essai auto Ssangyong Rexton : costaud en costard Auto-moto Nicolas Morlet © Ssangyong

S’il reste plutôt rare sur nos routes, le Ssangyong Rexton gagne à être connu pour sa polyvalence. Il mêle des capacités de traction et de franchissement au-dessus du lot à un habitacle résolument luxueux. Et c’est encore plus vrai avec ce nouveau millésime.