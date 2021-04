Ne faisons pas de mystère : l'Across a un point commun avec la Swace. Non, pas seulement le fait d'être hybride (le SUV est d'ailleurs plus que ça) mais vous chauffez… Bingo ! C'est en fait aussi un modèle "fourni" par Toyota, donc la face avant a été modifiée. En l'occurrence, il s'agit du Rav4. Pas n'importe quel Rav4 cependant, car le Suzuki Across dispose du nouveau système hybride rechargeable de Toyota, aux caractéristiques très prometteuses.