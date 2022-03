Essai auto Toyota BZ4X : Un SUV prometteur aux multiples facettes Auto-motoVidéo NICOLAS MORLET

Concentré sur ses hybrides, et ouvertement pro-hydrogène, Toyota se lance enfin dans la voiture électrique à batterie. Le premier modèle est – évidemment – un SUV dont les solutions techniques seront plus tard reprises par une floppée d’autres modèles. Nous l’avons essayé pour quelques tours de roues, sur la route mais aussi sur un terrain où on l’attend moins.