Disons-le d’emblée, l’XC40, c’est la Voiture de l’Année 2018. Et il risque bien d’être aussi le SUV des proches années à venir. Pour être très honnête avec vous, nous ne sommes pas un grand adepte des XC 90 et XC 60. Malgré leurs évidentes et nombreuses qualités, ils nous ont toujours apparu comme un peu patauds vu leur gabarit et, fatalement, trop grands pour nos environnements urbains. On est loin, chez nous, des grands espaces scandinaves, et spécifiquement suédois ou… américains.

Dès lors, osons l’écrire, nous n’étions pas spécialement enthousiastes à l’idée d’essayer l’XC 40. Mais celui-ci nous aura littéralement retournés comme une crêpe. Au premier regard, et dès les premiers mètres à son volant !

Le look d’abord. A priori, il a quasi tout de ses deux grands frères : le même regard, des faces avant et arrière similaires. C’est bien simple, s’il n’avait pas 20 cm de moins que l’XC 60, on pourrait presque les confondre. Vingt centimètres, c’est à la fois beaucoup et peu. Faites le test, c’est grosso modo l’espace entre le pouce et l’auriculaire d’une main "ordinaire". À l’extérieur, cela fait la différence au parking en ville, à l’intérieur, c’est moins évident… et c’est tout le mérite des ingénieurs de la marque. La sensation d’espace est bien là, l’impression d’être dans un véhicule de luxe aussi. Important, car c’est désormais l’identité de Volvo.

Sur la route, c’est la bonne surprise également. Pour une première - car c’est est une, le constructeur suédois n’ayant jamais eu recours à un moteur 3 cylindres auparavant - c’est un coup de maître. Ce petit bloc (1 500 cc et de 156 ch quand même !) est un vrai régal. Silencieux à l’usage, il ne rechigne jamais à la tâche, montant ardemment dans les tours quand c’est nécessaire. Mais, le plus agréable dans une utilisation en bon père de famille, c’est son couple (ce qui n’est pourtant pas l’apanage de moteurs à trois pattes turbo-compressés), disponible à moins de 2 000 tours. Au point qu’on en oublie presque qu’on ne dispose pas (encore, c’est pour cette année) de boîte automatique. En 4e, il peut nous emmener de 30 à 100 à l’heure ! Évidemment, l’engin pèse quand même une tonne et demie, question conso, il ne faut pas espérer des miracles. Mais 8 l aux 100, avec un œuf sous le pied, c’est possible.





Verdict : 17/20

De notre humble avis, il est vraiment bien, ce "petit" XC 40 ! Les BMW X1, Jaguar E-Pace, Mercedes GLA, Audi Q3, mais aussi les Peugeot 3008 et autre VW Tiguan, voire la DS7 Cross-back (encore plus habitable, celle-là) n’ont qu’à bien se tenir. Évidemment, 30 400 €, c’est un prix plancher et il vous faudra sortir quelques deniers supplémentaires pour équiper l’engin comme il se doit. Mais croyez-nous, Volvo va faire un malheur avec ce modèle. D’ailleurs, c’est déjà le cas si l’on en croit nos sources au département ventes de l’importateur. Avec une boîte auto à 8 rapports et bientôt une version hybride, il affrontera la concurrence sans peur et (quasi) sans reproche…