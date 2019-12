La nouvelle VW Passat GTE affiche désormais une autonomie électrique de 50 km, bien dans la moyenne quotidienne belge.

Pour ce lifting de demi-vie, les changements esthétiques sur la Passat ont été réduits à la portion congrue. Une nouvelle calandre et des signatures lumineuses différentes, c’est à peu près tout. La GTE, donc hybride rechargeable, reçoit en outre des feux de jour en C inversé logés dans le bouclier avant.

À l’intérieur, l’instrumentation numérique est de dernière génération et la place, notamment à l’arrière, est toujours aussi généreuse. Même au niveau du coffre qui ne perd guère que 70 litres environ par rapport à la version essence classique et qui reste donc largement dans la norme.

La suspension filtre bien les imperfections de la route, mais elle demeure une suspension relativement ferme, à l’allemande.

Vous l’aurez compris : les changements significatifs de la GTE interviennent sous le capot, et même sous le plancher. Sans parler de la connectivité, qui passe dans une autre dimension grâce à une nouvelle interface (et à une carte SIM dont l’abonnement vient en option !). Sans parler non plus des aides à la sécurité et à la conduite dernier cri regroupées dans ce que VW appelle l’IQ Drive, une sorte d’intelligence destinée à vous faciliter la vie au volant. Par exemple, une simple pression sur un bouton permet d’enclencher le régulateur de vitesse qui se cale automatiquement sur les limitations de vitesse du moment.

Autre évolution importante pour la GTE : la batterie qui passe de 9 kW à 13 kW sur cette dernière évolution. L’autonomie électrique (selon la nouvelle norme WLTP plus conforme à la réalité de la route et du quotidien) est désormais de 50 km pour le break de notre essai (55 km pour la berline). Voilà qui entre parfaitement dans la moyenne journalière de la majorité des Belges. Rouler en mode zéro émission est donc parfaitement réalisable pour la plupart d’entre nous. Et sachez que le mode 100 % électrique peut vous emmener jusqu’à 130 à l’heure !

Comme d’habitude pour ce genre de véhicule, il n’est véritablement efficace que lorsque la batterie est chargée. En combinaison, avec le moteur thermique, on peut aussi aisément tourner aux environs des 5 litres aux 100, voire moins, la boîte automatique se révélant parfaitement étagée pour optimiser la consommation. Batterie non rechargée, on passe au-delà des 8 litres…

Ses bons côtés…

Ses quatre modes de fonctionnement dont un full électrique qui assure une autonomie EV de 50 km

Polyvalence d’utilisation que ne permettent pas les véhicules 100 % électriques

Confort, connectivité, comportement routier sûr

VW Passat GTE Variant 14 TSI DSG 6:

Longueur: 4,77 m

Largeur: 1,83 m

Hauteur: 1,48 m

Coffre: 483/1613 l

Poids: 1 730 kg

Consommation moyenne (avec boîte auto DSG à 6 rapports): 1,6 l

Cylindrée: 4 cylindres en ligne (+ moteur électrique) 1 395 c

Puissance combinée (115 ch pour le seul moteur électrique): 218 ch

Couple cumulé: 400 Nm

Vitesse max.: 222 km/h

Accélérations (de 0 à 100): 7,6 s

Émission CO2: 36 g/km

Prix: (33 710 € pour la 1.5 TSI boîte manuelle) 49 900 €

Verdict

En jouant savamment avec l’au-tonomie électrique, il est possi-ble, avec cette GTE, d’arriver à un budget carburant équivalent à celui d’une version diesel (tout en étant plus silencieuse et moins sujette aux vibrations qu’une TDI). À condition bien sûr de n’avoir pas à faire quotidiennement de trop grandes distances sur autoroutes. Dommage que cette GTE ne soit pas adaptée à la charge rapide, ce qui permettrait alors de “repomper” la batterie, le temps d’un café sur une aire d’autoroute. En revanche, elle se recharge, assez vite, à la maison, sur une prise classique : 5 h 30. Intéressante sur le plan fiscal, elle ne passera pas inaperçue auprès des gestionnaires de flottes en entreprise.

16/20