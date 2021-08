On vous a déjà parlé de cette troisième génération de Ford Kuga, un modèle né en 2008 et qui a fortement évolué dans sa dernière mouture. Plus long de 9 cm, plus large de 4 par rapport à sa devancière, ce Kuga, basé sur la plateforme de la Focus, ce qui lui confère déjà de nombreuses qualités en matière de tenue de route et de comportement routier général, est aussi 80 kg plus léger. Un argument… de poids quand il s’agit de tester la version hybride rechargeable avec sa grosse batterie lithium-ion d’une capacité de 14,4 kWh.