La Hyundai I10 vient de se réinventer et se veut plus attachante qu’auparavant grâce à un look stylé et des prestations qui n’ont absolument rien à envier à la concurrence.

Dans les rues de la Lisbonne, théâtre de notre essai réalisé avant la crise du Covid-19, la Hyundai i10 se faufile avec une agilité déconcertante. Avec son petit format et son excellent diamètre de braquage, elle est vraiment à son aise dans la ville. Mais pas seulement, car son petit moteur 3 cylindres 1.0 de 67 ch est suffisant pour l’emmener partout sans rougir. Un autre bloc 1.2l 4 cylindres fort de 84 ch est également disponible, mais le premier nous a plus convaincu à l’usage.

© Hyundai



Associées à une boite manuelle à cinq rapports ou à une transmission robotisée à 5 vitesses, les mécaniques se montrent aussi discrètes que frugales. Bien insonorisée, l’i10 est étonnamment confortable pour une voiture de ce gabarit. Pour sa troisième génération, la citadine bénéficie de la même ergonomie soignée que ses sœurs de gamme et propose des équipements tels que le système d’infodivertissement avec écran de 8 pouces, la climatisation automatique ou le volant chauffant. Il est définitivement loin de temps des citadines dépouillées !

© Hyundai



Esthétique soignée

Entièrement revue, la petite Hyundai a énormément gagné en personnalité, un aspect qui lui faisait encore défaut sur la génération précédente. Pour lui donner une ligne sexy, ses designers ont modifié ses proportions : 20 mm plus basse, 2 cm plus large et un empattement (distance entre les roues avant et arrière) en progrès notoire, +40 mm. L’ensemble gagne du coup pas mal de dynamisme et, surtout, en habitabilité. Chose rare pour une voiture de ce gabarit, le coffre est loin d’être ridicule avec 252 litres de capacité, ce qui permet d’envisager sans crainte les courses de la semaine. Vendue à partir de 13.499 €, l’i10 bénéficie comme toutes les Hyundai d’une garantie de 5 ans, kilométrage illimité. Avec tant d’arguments en sa faveur, on ne peut qu’être son charme.