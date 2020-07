Les constructeurs aiment présenter les SUV comme des véhicules de loisirs. Laissez-nous rire ! Ceci, oui, c'est un véhicule de loisirs. Le genre de véhicule qui donne envie de programmer des escapades aux plus casanières des familles. Et le compagnon de vacances parfait pour respecter la distanciation sociale !

Quand on pense camionnette aménagée en camping-car, on pense presque immédiatement au combi VW, voire, pour les plus snobs, Mercedes Marco Polo. Le Ford Transit est moins présent dans l'inconscient collectif en tant que véhicule de vacances. Au point que nos connaissances marquaient une certaine surprise devant l'engin, aménagé par un spécialiste du genre : "Du Westfalia, sur un Ford ????"

© Ford

Tout !

Car oui, c'est bien de l'équipement Wesftalia, l'entreprise qui a contribué à la légende du combi aménagé VW, qui a converti le Transit Custom en "Nugget". Et à bord, il y a tout. 5 places assises pour la route, deux vastes couchettes (dont une en mezzanine sous le toit dépliable) pouvant chacune accueillir 2 adultes ou jusqu'à 3 bambins pas trop encombrants, une petite table intérieure escamotable, deux becs de cuisson au gaz, un frigo de 40 litres qui gèlera vos boissons si vous le poussez au maximum, un petit évier alimenté par un réservoir de 42 litres (idem pour le réservoir d'eaux usées), divers petits placards et un coffre de rangement, sous la banquette arrière coulissante convertible en lit.

© Ford N'oublions pas la table de camping astucieusement rangée à l'intérieur du hayon, la mini toilette chimique qui prend place dans un des placards, et même… le dispositif de douche extérieur. Pas idéal pour l'intimité si on est sur une parcelle de camping, mais parfait pour se rincer de retour de la plage par exemple. Enfin, il faut savoir que l'électricité est fournie soit par une batterie auxiliaire, soit par un branchement extérieur, qui accepte les prises domestiques ou les connecteurs comme on en trouve dans les campings.

© Ford Que dire de plus si ce n'est que ce véhicule se conduit comme un gros monospace (en un peu plus bruyant), que tout s'installe, store pare-soleil extérieur compris, en 10 minutes, et que les couchages sont d'un confort étonnant ?

Verdict

Ce Nugget est une machine à passer du bon temps en couple ou en famille, mais bien sûr, il n'est pas donné. A quelque 55.000€, il faut bien réfléchir à sa place dans la famille. Soit on a les moyens et on se l'offre pour quelques sorties par ans, soit on doit être prêt à se déplacer au quotidien dans un véhicule équipé d'une cuisine. Question d'état d'esprit. Pensez aussi que les possibilités de rangement limitées signifient qu'on ne partira pour trois semaines de vacances, mais juste pour un week-end prolongé. A moins d'emmener une remorque pour les bagages, peut-être. Mais quand on sait à quoi s'en tenir, on apprécie chaque jour et chaque nuit à bord.

© Ford

Ses bons côtés

Son équipement "domestique" complet

Ses dimensions normales, contrairement à celles d'un camping-car "full-size"

Son moteur vaillant et pas trop gourmand

La facilité d'installation du matériel et des couchettes

La joie qu'il procure aux enfants

Ford Transit Custom Nugget

Longueur : 4,97 m

Largeur : 2,27 m

Hauteur : 2,00 m

Coffre : /

Poids : +/- 2.200 kg

Consommation moyenne : 6,4 l/100km

Cylindrée : 1.996

Puissance : 170ch (aussi en 130ch)

Couple : 405Nm

Vitesse max : N.C.

Accélération (de 0 à 100 km/h) : N.C.

CO2 (NEDC) : 169 g/km

Prix de base : +/- 55.000€