Essai Jeep Renegade et Compass 4xe : Jeep branchées Auto-moto Nicolas Morlet © Jeep

Ce n’est pas parce qu’on s’appelle Jeep et qu’on cultive une solide image de "dur" que l’on peut ignorer les normes de CO2 émises par l’Europe ! Et pour y répondre, point de secret : une motorisation électrifiée, hybride rechargeable dans le cas présent, est la solution la plus indiquée.