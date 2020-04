Après les Niro et Optima, c’est au tour de la Kia Ceed SW de passer à l’électrification par le biais d’une motorisation hybride rechargeable. Un choix technique que le constructeur coréen opère de manière bien rationnelle.

Contrairement à d’autres constructeurs, Kia n’a pas cherché la débauche de puissance au moment d’équiper son break moyen d’une double motorisation : la Ceed SW propose 141 chevaux lorsque son moteur essence et son moteur électrique travaillent ensemble. Une cavalerie bien suffisante pour assurer un comportement sûr en toutes circonstances, mais qui nécessitera de charger aussi souvent que possible sans quoi il ne faudra compter que sur les 105 chevaux du moteur 1.6l essence. Ce sera aussi le cas lors des longs trajets, une fois les 60 kilomètres promis par la batterie de 8,9 kWh épuisés, distance qui semble assez réaliste en appliquant quelques préceptes d’éco-conduite (anticipation…).

© KIA



Par défaut, c’est le moteur électrique qui est sollicité à chaque démarrage du véhicule. Et malgré la modestie de ses 60 chevaux, il se sort seul de la plupart des situations de conduite, ne sollicitant l’intervention du moteur thermique que lors des fortes côtes et des accélérations franches. Le système répartit alors automatiquement les flux d’énergie pour optimiser la charge de la batterie. Précisons encore que cette dernière est située sous le plancher de coffre, ne grevant donc pas la surface utile du break.

© KIA



La consommation dépendante de la charge

Le conducteur peut également choisir de rouler en mode « hybrid », favorisant le moteur thermique, ou en « EV » pour forcer la voiture à rester sur son moteur électrique tant que la charge de la batterie le permet. La recharge de la batterie pourra se faire via une prise classique ou une borne de charge à l’aide d’un connecteur Type 2 intégré à l’aile avant gauche. Il sera également possible de recharger la batterie en roulant grâce à la régénération au freinage ou à l’aide du moteur thermique – au prix d’une consommation nettement plus élevée que les 1,3l/100 km homologués par le constructeur. Dans les faits, comme pour toute hybride rechargeable, cette consommation dépendra surtout de votre profil d’utilisation. Vous chargez souvent et effectuez de courtes distances ? Votre consommation pourra flirter avec 0. Vous parcourez de longs trajets avec peu de possibilités de recharger ? Attendez-vous à quintupler (voire plus) les données officielles. A vous de voir donc si les 35.390€ réclamés seront un investissement judicieux selon votre usage.