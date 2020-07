Aussi étonnant que cela puisse paraître à une époque où on a l'impression de n'entendre parler que d'hybrides rechargeables et d'électriques, la version "crossover coupé" de la Kia Ceed est en effet la seule offre du genre actuellement. Et il faut dire, le constructeur a bien ajusté son tir, en proposant un véhicule aux solutions réalistes, ne jouant pas la surenchère.

140ch

En effet, la plupart des véhicules hybrides rechargeables profitent de leur double motorisation pour afficher des puissances de sportive, de quelque 200ch au-moins. Ce qui a évidemment une incidence sur les taxes et sur l'assurance. Kia reste raisonnable, puisque le moteur essence 1.6 et le moteur électrique ne développent ensemble "que" 140ch. Raisonnable aussi, l'autonomie électrique. Les batteries de 8,4 kWh permettent en effet de parcourir un petit 50 km, dans le meilleur de cas. Double avantage : une charge complète assez rapide (comptez à peine 2:15 sur une prise domestique), et moins de batteries, c'est moins de poids, donc moins de consommation d'essence quand la réserve de courant est épuisée. Et ça, nous l'avons bien vérifié.

© Kia

Qui peut le plus peut le moins

Notre essai de quelque 300 km, a compté un peu plus de 200 km sur autoroute, presque exclusivement avec le moteur essence. Les kilomètres restants se sont partagés entre fonctionnement hybride et mode 100% électrique. Première remarque : les 48 km d'autonomie annoncée nous semblent un brin optimistes. Misez plutôt dur 30-35 km, ce qui n'est déjà pas si mal vu la capacité des batteries. Mais on note surtout que le mode hybride est très efficace, puisque malgré les 200 bornes d'autoroute à vitesse légale, notre moyenne finale a été de… 4,6 l/100km ! Imaginez donc le résultat pour quelqu'un qui recharge tous les jours pour effectuer un simple trajet domicile-travail.

En fait, une seule chose nous chiffonne : le prix de base de 36.490€. C'est à peine moins que certains plus grand SUV hybride plug-in du marché, et c'est surtout à peu près 4.000€ de plus qu'un concurrent qui déboulera dans quelques semaines : la version plug-in du best-seller Renault Captur.

© Kia Verdict

Emotionnel par son design original et dynamique, rationnel par son aspect technique, le XCeed PHEV est un véhicule très convaincant. Mais les tarifs vont à l'encontre de l'image qu'on peut avoir de Kia, l'image "aussi bien qu'ailleurs pour moins cher". Qu'un cador du marché comme le Renault Captur arrive avec une mécanique hybride et un niveau d'équipement comparable, et plus d'autonomie électrique (facteur psychologique important pour les acheteurs), pour sensiblement moins cher, ça fait bizarre, non ?

Ses bons côtés

Son design attractif inédit dans la catégorie

Son rapport qualité prix malgré tout intéressant

Son niveau d'équipement technologique

Son système hybride très efficace et ses consommations

Son habitabilité suffisante pour une petite famille

Kia XCeed PHEV

Longueur : 4,40 m

Largeur : 1,82 m

Hauteur : 1,48 m

Coffre : 255/.243 l

Poids : 1.519

Consommation moyenne : 1,4-1,7 l/100km

Cylindrée : 1.580

Puissance : 141ch

Couple : 265Nm

Vitesse max : 160 km/h

Accélération (de 0 à 100 km/h) : 11,1 s

CO2 (WLTP) : 32-38 g/km

Autonomie électrique (WLTP) : 48 km

Prix de base : 36.490€