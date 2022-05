Essai Lamborghini Huracan STO : une incroyable machine pour les courses… de tous les jours Auto-motoCritique Nicolas Morlet

Si elle n’est déjà plus la dernière édition spéciale de la Lamborghini Huracan, la STO n’en reste pas moins la plus extrême homologuée pour la route. Car oui, malgré son look de voiture de course, vous pouvez aller faire vos courses et déposer les enfants à l’école avec. Enfin, si vous avez 300.000 € sur votre compte…