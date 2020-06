Et à en juger par son look, le nouveau Defender a essayé de "tuer le père", puisqu'il ne fait rien, ou si peu, pour cultiver une certaines ressemblance, contrairement à la Jeep Wrangler par exemple, qui a évolué au fil des décennies mais reste fidèle à l'image d'elle-même. Et c'est la toute première chose qu'on reproche au Defender.