En combinant moteur diesel et moteur électrique sur plusieurs de ses modèles, Mercedes ne vise pas seulement une clientèle qui parcourt de nombreux kilomètres par an. Le constructeur à l’étoile prouve aussi qu’il est possible de se rapprocher des 100 km en mode 100% électrique avec un véhicule hybride rechargeable.

Ne tournons pas autour du pot. Lorsqu’on observe la fiche technique du Mercedes GLE 350de (« de » pour « diesel électrique ») et qu’on remarque que le constructeur annonce une autonomie électrique de 106 km (NEDC ou, plus réaliste, 91 km WLTP), on peine à le croire ! Car sur le marché de l’hybride rechargeable, l’autonomie électrique théorique frôle quasiment toujours les 60 km… Dans les faits, avant de démarrer notre essai, l’ordinateur de bord annonçait 85 km. Et en empruntant une bonne portion d’autoroute, les batteries ont perdu leur jus après 78 km. Ce résultat est très honorable, d’autant plus que les véhicules électriques détestent l’autoroute.

© Mercedes Un coffre digne de son gabarit

Mais Mercedes ne fait pas de magie ! Dans son SUV de taille moyenne supérieure (entre le GLC et le GLS), le constructeur a réussi à caser un pack de batteries de 31,2 kWh. Cette capacité est quasiment deux fois plus élevée que ce qu’on retrouve dans le plancher d’une smart EQ électrique ! Ceci explique donc que le GLE 350de prend quelques kilos sur la balance : il pèse 2.655 kg et cela se ressent énormément dans les virages. Mais soyez rassurés : qu’il soit emmené avec le moteur électrique de 100 kW (136ch) ou le 2.0 litres diesel de 194ch (puissance combinée du système : 320ch), ce GLE électrifié ne se traîne pas.

Et si vous aimez le confort et l’espace à bord, vous serez comblés ! En gardant 490 litres de capacité de chargement dans le coffre (contre 630 litres sans les batteries) et un espace royal pour les passagers arrière, il s’agit du SUV hybride rechargeable premium parfait pour partir en vacances. Le moteur diesel peut l’emmener sur plus de 800 km sans ravitaillement et les batteries peuvent récupérer des kWh via un réseau de recharge rapide : dans ces conditions, 80% d’autonomie seront avalés en 20 minutes. À l’opposé, il faut compter minimum 6 heures sur une simple prise domestique de 220V.

Dans sa version SUV, le Mercedes GLE 350 de est accessible à partir de 78.529 € TVAC, déductible à 100% pour les entreprises. Il existe également en déclinaison Coupé mais dans ce cas, la facture grimpe à 94.864 € TVAC.