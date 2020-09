Pas évident de reconnaître ce nouveau Mini Countryman de la version qui avait cours jusqu’alors. La principale modification esthétique concerne les feux arrière, qui adoptent une signature lumineuse Union Jack (le drapeau du Royaume-Uni), comme les autres modèles de la gamme.

Pour le reste, il faudra vraiment se pencher sur les détails pour remarquer les boucliers redessinés, les nouveaux phares LED ou les jantes au dessin inédit. Juste de quoi donner un coup de jeune à ce modèle qui plaît toujours autant, et qui représente aujourd’hui à lui seul près du tiers des ventes de la marque.

Et il en va de même à bord, où les principales nouveautés sont cristallisées autour du nouveau combiné d’instrumentation élargi, plus lisible et doté de nouvelles fonctionnalités. Mini pousse également un peu plus loin les possibilités de personnalisation, élément toujours plus apprécié de la clientèle. Pas de changements en termes d’habitabilité, toujours très correcte pour quatre adultes qui pourront emmener 405 litres de bagagerie sur les modèles à quatre roues motrices ; un tout petit peu moins que les variantes à traction avant.