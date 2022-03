Essai moto KTM 890 Duke R : Un tempérament de feu ! Auto-motoCritique Philippe Hunin © DR

Des Duke, il y en a pour tous : de la sobre 125 à l’extravagante 1290 R, KTM a imaginé un monde où les normes de bienséance et de sagesse n’ont plus cours. Et avec la 890 Duke R, le constructeur autrichien s’approche tout simplement de la perfection en matière de plaisir de conduite…