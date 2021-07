Les moins jeunes et/ou les plus passionnés d'entre-vous ont en effet reconnu l'Opel Manta première du nom, petit coupé très populaire dans les années 70. Vous aurez aussi constaté qu'elle n'est pas exactement telle qu'on s'en souvient. Et pour cause, puisqu'Opel lui a fait subir le double traitement restomod et rétrofit. Le restomod consiste à restaurer une voiture ancienne tout en lui apportant quelques modifications de modernisations, tandis que le rétrofit consiste à convertir une voiture "normale" à… l'électricité.