Avec sa gamme E-Tech, Renault s’aventure sur le terrain des voitures hybrides. C’est à la Clio, modèle le plus vendu du constructeur, que revient l’honneur d’étrenner le système. Et pour une première, le moins que l’on puisse écrire est que Renault a bien travaillé !

Extérieurement, rien à l’exception des badges spécifiques ne distingue cette Clio de ses homologues à moteur conventionnel. La particularité est à chercher dans les entrailles techniques où la citadine française cache… 3 moteurs. Le 1.6l essence de 91 ch est couplé à deux moteurs électriques, l’un de 35 kW (48 ch) et le second de 15 kw (22 ch), alimentés par une petite batterie de 1,2 kWh dissimulée sous le plancher de coffre en n’empiétant pratiquement pas sur la contenance de ce dernier. Ces moteurs sont montés de manière à pouvoir travailler ensemble ou séparément selon les situations de conduite. Cela signifie que lorsque les conditions sont réunies, cette Clio est capable de rouler de manière 100% électrique sur quelques kilomètres. En ville, Renault estime que jusqu’à 80% du trajet peut ainsi être réalisé sans utiliser le moteur thermique !

© Renault



Douceur et économies

Dans la pratique, tout cela est bien sûr géré automatiquement par le calculateur central. Les passages d’une motorisation à l’autre se font de manière à peine perceptible pour l’utilisateur, qu’il ait positionné le levier de la boîte de vitesses automatique sur le mode D ou B. Dans ce dernier cas, la récupération de l’énergie à la décélération est nettement plus marquée pour permettre une recharge plus efficace de la batterie. A tel point qu’il est possible de se passer totalement de la pédale de frein en agglomération !

© Renault



Lorsqu’on s’éloigne de la ville, la puissance maximale de 141 chevaux procure de belles sensations, et la synergie efficace des trois moteurs supprime les ruptures de charge entre les rapports, suppléées par la poussée continue de l’électrique. Et là encore, à la moindre occasion, le moteur essence se met en stand-by pour économiser un maximum de carburant. Au final, malgré notre essai au cœur de l’hiver et avec trois occupants à bord du véhicule, nous avons relevé une consommation moyenne intéressante de 4,6 l/100 km ; un petit décilitre seulement au-delà la valeur homologuée par le constructeur (4,5l/100km, 100 gr CO2/km) ! Cette Clio cumule donc les bonnes notes : puissance généreuse, douceur de fonctionnement et économies de carburant. A partir de 22.100€.

© Renault



Renault Clio E-Tech : Fiche technique :

Moteur : 4 cylindres, essence, 1.598cc, 91 ch + moteur électrique 15 kW + moteur électrique 35 kW.

Transmission : aux roues avant

Boîte : automatique 4 rapports + automatique 2 rapports (élec)

L/l/H (mm) : 4.050/1.798/1.440

Poids à vide (kg) : 1.287

Volume du coffre (l): 391

Réservoir(l) : 39

0 à 100 km/h (sec.) : nc

Vitesse maxi : nc

Conso. Mixte : 4,5 l/100km

CO2 : 100 g/km

Prix : 22.100 € TVAC