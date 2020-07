Lancée il y a quelques semaines à peine, la nouvelle Seat Leon a déjà droit à sa version break. A la séduction, la compacte espagnole ajoute donc un certain sens pratique.

A une époque où la toute-puissance du SUV tend à faire disparaitre le break, la nouvelle Leon Sportstourer ne pouvait pas faire les choses à moitié. Elle se devait donc d'être autre chose qu'un break stylé, et c'est ce qu'elle est. Avec désormais 4,62 m de long, elle gagne 9,3 cm sur sa devancière, avec ce que cela implique à l'intérieur. Les passagers arrière ont droit à 5 cm de plus pour leurs jambes, ce qui est loin d’être négligeable. Quant au coffre il présente maintenant un volume de 620 litres sous tablette, soit l’un des plus généreux de sa catégorie. Rabattez la banquette, et vous obtiendrez carrément 1.750 litres. Un nouveau meuble à aller chercher chez Ikea ? Même pas peur !