À une époque où la toute-puissance du SUV tend à faire disparaitre le break, la nouvelle Leon Sportstourer ne pouvait pas faire les choses à moitié. Elle se devait donc d’être autre chose qu’un break stylé, et c’est ce qu’elle est.

Avec désormais 4,62 mètres de long, elle gagne 9,3 cm sur sa devancière, avec ce que cela implique à l’intérieur. Les passagers arrière ont droit à 5 cm de plus pour leurs jambes, ce qui est loin d’être négligeable. Quant au coffre il présente maintenant un volume de 620 litres sous tablette, soit l’un des plus généreux de sa catégorie. Rabattez la banquette, et vous obtiendrez carrément 1.750 litres !

Si le nouveau break Leon est plus pratique que jamais, ce n’est pas uniquement une question de dimensions, puisque la technologie apporte elle aussi sa contribution. Ainsi les versions à boîte auto DSG intègrent-elles maintenant la technologie "shift-bywire", qui supprime toute liaison physique entre la boîte et son levier de commande. Tout passe par des signaux électroniques, ce qui permet de nettoyer la console et de libérer l’habitacle de ces liaisons mécaniques, pour offrir plus d’espace et de nouveaux espaces de rangement.

