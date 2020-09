Alors que nombre de modèles sportifs qui passent à l’hybridation choisissent la solution hybride rechargeable, induisant une nette prise de poids qu’elles tentent de compenser par une puissance toujours plus importante, la Swift Sport, préfère s’en tenir aux fondamentaux de la sportivité automobile que sont la légèreté et la simplicité. Son moteur 1.4l passe de 140 à 129 chevaux. Mais il s’adjoint les services d’un alterno-démarreur renforcé de 10 kW (13,6 ch) alimenté par une installation électrique en 48V qui compense la dizaine de chevaux perdus. La solution peut sembler simpliste, mais elle n’en est pas moins diablement efficace, tant sur le plan de l’agrément que de l’efficience, et surtout très légère : la Swift Sport n’accuse que 1.020 kg sur la balance !

© Suzuki

Réussite sur tous les plans

Sur la route, ce poids plume change tout ! La Swift Sport est une véritable ballerine, virevoltant d’un virage à l’autre avec réactivité et précision, sans inertie aucune. Le petit moteur turbo réagit immédiatement à chaque sollicitation et les quatre premiers rapports de la boite (qui en compte six), assez courts, ne sont pas de nature à grever les performances. Sur route sinueuse, cette Swift Sport procure des sensations intenses et pures qui deviennent rare dans l’automobile toujours plus assistée. La petite japonaise a tout de ce qu’il faut de ce côté également, mais les systèmes les plus intrusifs (maintien de voie par exemple) peuvent être déconnectés, et le restent jusqu’à ce qu’ils soient réactivés manuellement. Pour une sportive, c’est à nouveau bien vu. Et le plaisir n’en est que plus intact.

Mais l’hybridation apporte également son lot de bienfaits en conduite plus apaisée. Le petit moteur électrique permettant de couper le moteur essence à faible vitesse, et l’assistance lors des relances rend la conduite plus souple, plus "coulée", ce qui participe au confort de marche.

© Suzuki

VERDICT

Hormis le badge "Hybrid" apposé sur le hayon, la Swift sport ne change en rien esthétiquement. Mais avec elle, Suzuki trace sa propre voie pour les modèles sportifs. Alors bien sûr, l’efficience sur papier n’est pas aussi poussée qu’un modèle hybride rechargeable comme en proposent d’autres marques, mais les 4,7l/100km (107 gr/km) avancés par le constructeur sont en revanche toute à fait réalistes en conditions réelles. Nous avons relevé 6l/100km de moyenne lors de notre essai sans spécialement surveiller notre pied droit. Une valeur étonnante, qui permettra de compenser par son économie à l’usage un prix d’achat assez élevé de 25.999€.

Ses bon côtés

- Sa légèreté, gage d’une réactivité et d’un dynamisme intacts

- Son approche hybride, efficiente sans grever le plaisir de conduite

- Son style, toujours pétillant sans être ostentatoire

© Suzuki



Suzuki Swift Sport Hybrid

Longueur : 3,89 m

Largeur : 1,75 m

Hauteur : 1,50 m

Coffre : 265 l

Poids : 1 020 kg

Consommation moyenne : 4,7 l/100km

Cylindrée : 1 490 cc

Puissance : 129 ch à 5 500 tr/min

Couple : 235 Nm à 2 000 tr/min

Vitesse max. : 210 km/h

Accélération (de 0 à 100 km/h) : 9,1 s

Emissions CO2 (WLTP) : 107 g/km

Prix de base : 25.999 €