Le mieux informés d'entre vous le savent surement, cette voiture n'est pas une simple voiture électrique. La Mirai est une "voiture à hydrogène", façon simplifiée de parler de la pile à combustible, une technologie qui combine chimiquement l'oxygène de l'air et de l'hydrogène contenu dans des réservoirs. Cette réaction produit de l'électricité et rejette… de la vapeur d'eau. En clair, la Mirai produit sa propre électricité pour plus de 600 km, grâce aux 5,6 kg (ou 142 litres) de H2 qu'elle embarque. Et quand les réservoirs d'hydrogènes sont vides ? On refait le plein, en 5 minutes à peine. Sachant qu'en Belgique, l'hydrogène coûte 9,9 €/kg, un rapide calcul permet de voir qu'une Mirai n'est pas plus chère à l'usage qu'une berline essence équivalente...