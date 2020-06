Pour pallier la disparition des monovolumes compacts dans sa gamme, Toyota tire parti du deal conclu avec PSA sur le segment des utilitaires pour proposer le ProAce City Verso, un ludospace loin de nous être inconnu…

En dépit sa face avant personnelle visant à l’intégrer dans la gamme Toyota, nous connaissons déjà ce ProAce City Verso sous le nom de Citroën Berlingo, Peugeot Rifter ou encore Opel Combo Life. S’appuyant sur l’expertise du groupe français PSA en la matière, le ludospace japonais propose, au logo près, les mêmes prestations que ses cousins. Il est donc proposé en deux longueurs de carrosserie (jusqu’à 4,75 m) aux coffres gigantesques (750l en châssis court, 1.050l en châssis long), qui peuvent accueillir deux sièges supplémentaires et ainsi offrir 7 places assises. Une fois l’ensemble des sièges rabattus, le plancher plat permet de charger jusqu’à 1.900 litres, et en repliant le dossier du siège passager avant, ce sont 2,23 mètres qui sont à disposition pour embarquer des objets longs. A bord, le mobilier et les équipements (comme le toit panoramique truffé de rangements) portent également la patte PSA. L’assemblage est de bonne facture, mais certains plastiques déçoivent. Et puis, l’ambiance est un peu triste pour un véhicule familial. L’équipement est quant à lui complet dès la version de base, qui inclut déjà la reconnaissance des limites de vitesse et l’aide au freinage d’urgence notamment. Pour 16.880€, on ne va pas se plaindre !

© Toyota

Un diesel sous le capot !

Côté moteur, le ProAce Verso n’est proposé qu’en essence 1.2l ou en…diesel 1.5l, motorisations connues sous l’appellation PureTech et BlueHDI chez PSA. C’est ce dernier que nous avons pris en main, dans sa configuration la plus généreuse de 130 ch et assorti d’une boîte de vitesses à 8 rapports. En passant sous pavillon japonais, ce moteur n’a rien perdu de sa superbe, prodiguant toujours une poussée linéaire sur une large plage de régimes grâce à son couple généreux (300 Nm à 1.750 tr/min). Les bruits aérodynamiques sont plutôt bien filtrés au regard de la carrure de l’auto, et le moteur ne se fait pas trop sonore dans l’habitacle. Bien sûr, le ProAce est dédié à une conduite paisible et les suspensions souples ont tendance à prendre du roulis en courbe, mais elles assurent un excellent confort d’amortissement aux passagers. C’est bien tout ce qu’on demande à une familiale non ?

© Toyota

Verdict

Comme les modèles dont il dérive, ce Toyota ProAce City Verso n’est pas loin d’être la familiale parfaite. Et puisqu’il reprend tous les équipements de ses cousins et offre des prestations similaires, le choix de l’un ou l’autre modèle se fera surtout au niveau du badge sur le capot, ou des avantages commerciaux de l’un et l’autre. Et à ce petit jeu, Toyota a un argument de poids : 5 ans de garantie !

Moteur : 4-cyl, turbo diesel ; 130ch ; 300Nm.

Transmission : aux roues avant.

Boîte : automatique 8 rapports.

L/l/h (mm) : 4.403/1.921/1.800

Poids à vide (kg) : 1.500

Coffre (l) : 750

0 à 100 km/h (sec.) : 12

Vitesse maxi (km/h) : 183

Conso mixte (l/100 km) : 5,5

CO2 (g/km) : 145

Prix (€) : 20.880