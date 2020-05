Mi-break, mi-tout-terrain, la Passat Alltrack vient de recevoir quelques retouches techniques et esthétiques pour mieux résister aux SUV face auxquels elle se pose comme une alternative de choix.

La Passat Alltrack, c’est la version tout-chemin de la très sage Volkswagen Passat. Elle s’en distingue par une suspension rehaussée de 27,5 mm et par ses protections (bas de caisse, arches de roues, pare-chocs) plus importantes pour mieux affronter les chemins non-revêtus. Comme les autres Passat, elle vient de recevoir de nouveaux boucliers avant et arrière et des feux retouchés full-LED. En option, ceux-ci peuvent offrir un éclairage matriciel, dont les zones éclairées s’adaptent en temps réel aux obstacles et à la nature de la route. Cette version Alltrack dispose également (en option toujours) de ses propres jantes de 19 pouces et d’un nuancier enrichi de quelques teintes exclusives.

© Volkswagen



Equipement haut de gamme

A bord aussi, les habillages sont distinctifs, censés être en phase avec la vocation « loisirs » du modèle. Face au conducteur, les cadrans habituels ont cédé la place au Virtual Cockpit, un écran à l’affichage personnalisable. Pour se poser en alternative au SUV, le break peut mettre en avant son habitabilité généreuse, notamment au niveau des places arrière et du coffre de 640 litres, mais aussi ses aspects pratiques. Sur cette version, il est possible de replier le dossier du siège passager avant pour libérer une zone de chargement du hayon à la boîte à gants. Bien vu !

© Volkswagen



Vrai 4x4

Contrairement à la plupart des SUV actuels qui se contentent de deux roues motrices, cette Passat est équipée d’une vraie transmission 4x4. Un système efficace secondé d’un assistant de descente (qui gère automatiquement la vitesse dans les fortes descentes en hors-pistes) et d’un mode de conduite Off-Road dédié dans le sélecteur de modes, qui régit les différents paramètres (ESP, suspensions) de l’auto pour un usage sur terre. De quoi permettre de s’aventure relativement loin du bitume ; bien assez loin en tout cas pour les utilisateurs de ce type de véhicule.

Evidemment, cette transmission intégrale se ressent quelque peu en termes de consommation : 9l/100km relevés à l’ordinateur de bord de notre version d’essai équipée du « gros » 2.0 TDI 240 ch, seul diesel proposé. Ce sera le seul point négatif – avec son tarif salé (51.460€) ?- car sur la route, l’Alltrack conserve toute la neutralité et le confort des autres Passat.