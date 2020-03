La nouvelle citadine de Peugeot a coiffé au poteau les Tesla Model 3 et Porsche Taycan !

Victime du coronavirus, le Salon de Genève n'aura pas (vraiment) lieu. L'importantissime événement pour l'industrie auto, qu'elle coche régulièrement comme rendez-vous annuel dans son agenda pour y dévoiler de nouveaux modèles stratégiques, tente toutefois de faire vivre certains rendez-vous, notamment par voie virtuelle. Ainsi, les constructeurs, par conférence de presse vidéo interposée, dévoilent bien leur brûlante actualité en ce jour.

Puis, s'est aussi tenue, ce matin, la traditionnelle remise du prix de voiture de l'année. Où Peugeot peut se targuer d'avoir coiffé Tesla (et sa Model 3) et Porsche (et sa Taycan) au poteau !

Un jury composé de 60 journalistes issus de 23 pays européens s’est en effet réuni à huis clos pour désigner la citadine Peugeot 208 "Car Of The Year" (COTY, pour les intimes) 2020.

Une victoire très nette, avec un total de 281 points.

À la seconde et à la troisième place, on trouve respectivement la Tesla Model 3 (242 points) et la Porsche Taycan (222 points). On a donc un podium très électrique, puisque outre la Model 3 et la Taycan, la 208 est, elle aussi, disponible en version électrifiée.

En quatrième place, on trouve la Renault Clio V (211 points) suivie par le Ford Puma (209 points), la Toyota Corolla (152 points) et la BMW Serie 1 (133 points).

Voilà qui devrait booster les ventes de la Peugeot 208, déjà un best-seller et dont plus de 15 % des ventes sont en version électrique (e-208) en France...