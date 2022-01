Depuis aussi longtemps que la voiture existe, les constructeurs se sont attelés à améliorer la sécurité de leurs modèles. Cela passe par des matériaux plus résistants, des technologies permettant des freinages plus courts et assurés via l’ABS, des équipements purement sécuritaires comme la ceinture de sécurité ou les airbags mais aussi les nouvelles technologies d’aide à la conduite.

Et sur chaque nouveau modèle qui sort d’usine, l’organisme indépendant Euro NCAP exerce le même rituel : plusieurs véhicules sont soumis à des crash-tests pour en vérifier la solidité et, surtout, les chances de survie des passagers. Avec, depuis quelque temps, de bonnes notes des constructeurs puisque la très grande majorité des constructeurs parviennent à obtenir les cinq étoiles même si c’est parfois la douche froide pour certains comme Renault et Dacia qui ont vu leur Zoe et Spring être recalées aux tests avec respectivement zéro et une étoile.

