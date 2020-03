Et si le coronavirus donnait, sans le vouloir, un coup de boost à l’industrie automobile après l’avoir projetée dans une crise sans précédent ?

Certes, les constructeurs ne rigolent guère alors que nombre d’usines et de chaînes de montage sont à l’arrêt et que l’argent ne rentre plus dans les caisses. Tout cela pendant que ces mêmes marques vivent une transition vers la voiture électrique qui lui coûte (déjà) des milliards. Mais l’exemple chinois laisse augurer d’un avenir meilleur.

(...)