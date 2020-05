La vaste gamme de SUV Volkswagen s’élargit encore avec le Nivus. Ce nouveau modèle est appelé à prendre place dans la gamme entre les T-Roc et T-Cross, dont il est une déclinaison au profil plus dynamique. Commercialisé en Amérique du Sud dans un premier temps, il sera dans les concessions européennes l’année prochaine !

La gamme des SUV Volkswagen qui compte déjà les Touareg, Tiguan, T-Roc et T-Cross ajoutera bientôt… le Nivus. Etonnamment, ce petit SUV ne reprend pas une dénomination en «T» comme ses grands frères, dont le T-Cross dont il est un dérivé technique. Peut-être est-ce une particularité pour le marché sud-américain où le modèle vient d’être dévoilé, qui sera gommée pour son arrivé en Europe ? Patience pour le savoir…

© Volkswagen En plus de la plateforme et de la quasi-totalité des solutions techniques, le Nivus reprend également des éléments de style du T-Cross : ensemble phares-calandre à l’avant, bandeau noir incluant les feux à l’arrière pour ne citer que les plus évidents. Il en est de même à bord, gage d’un équipement qui pourra donc se montrer très complet.

Long de 4,27 m, le Nivus affiche un gabarit fort similaire à celui du T-Roc. On est donc en droit de se demander si les deux ne se cannibaliseront pas lorsqu’ils seront tous deux en concessions. A moins que Volkswagen ne réserve le Nivus qu’à quelques marchés de l’est de l’Europe (Russie notamment), friande de ce type de carrosserie « musclée » et où le T-Roc n’apparait pas au catalogue ? Quoi qu’il en soit, la motorisation Flex-Fuel (essence-méthanol) restera réservée au marché brésilien où ce type de carburant est très répandu.