C’est une nouveauté dont se targue Coyote, l’assistant d’aide à la conduite : aux heures de pointe, soit le matin entre 7 h 45 et 9 h et en fin de journée entre 15 h 45 et 18 h 30, hors week-end et vacances scolaires, le GPS de Coyote vous fera éviter les zones comprenant une école.

Bonne ou mauvaise nouvelle ? La société y voit un geste efficace en matière de sécurité routière, œuvrant à sa façon à la protection des enfants et des parents en éloignant le trafic. D’autres parleront de coup marketing : si Coyote se targue à juste titre d’un portefeuille de clients proche du 1,7 million d’abonnés en Belgique, tous n’utilisent pas la fonction GPS, uniquement accessible sur l’application smartphone ou sur le boîtier "Nav +".

Sachant que le système de navigation de Coyote permet déjà à ses adeptes d’éviter les zones de circulation trop encombrées, ce nouveau service ne devrait pas changer diamétralement la donne. Sauf peut-être pour celles et ceux qui, au quotidien, passent près d’une école sans subir le moindre ralentissement : ils seront désormais déviés.

Ce nouveau service sera effectif sur l’ensemble du territoire belge dès le lundi 21 septembre. Vincent Hébert, directeur général de Coyote Systems Benelux : "Coyote continuera à développer tous types de fonctionnalités ou services susceptibles de sauver des vies."