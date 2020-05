Dans la course à la voiture autonome que se livrent les constructeurs et géants de la Silicon Valley, les acquisitions et collaborations entre acteurs de la Tech et marques automobiles sont légion. Cette fois, c’est FCA qui annonce son partenariat avec la start-up Voyage.

« La philosophie de FCA pour développer rapidement la technologie de la Voiture Autonome (VA) consiste à se concentrer sur les besoins technologiques des véhicules tout en établissant des collaborations intelligentes et stratégiques qui promeuvent une culture d'innovation, de sécurité et de savoir-faire », explique le groupe italo-américain par voie de communiqué.

Concrètement, FCA collaborera avec la start-up Voyage, spécialisée dans le développement de systèmes complètement autonomes. Un premier véhicule, un Chrysler Pacifica Hybride équipé sur mesure, a déjà été livré. Outre la vente de modèles Chrysler Pacifica Hybrid, FCA fournira une assistance à la société Voyage pour comprendre les caractéristiques, le fonctionnement et la technologie du véhicule.

« Ces connaissances aideront Voyage à adapter et à intégrer de manière transparente leurs systèmes de conduite autonome. Cette opportunité donne aux équipes d'ingénierie et de développement de produits de Voyage et de FCA une meilleure compréhension de l'impact de l'utilisation de la technologie VA sur le véhicule, accélérant le développement futur du véhicule ».