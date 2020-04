Marque de luxe parmi les plus puissantes et les plus réputées du monde, Ferrari continue de faire rêver des générations entières. Mais ce qui a de quoi laisser rêveur aujourd’hui, ce sont les chiffres de rentabilité du célèbre constructeur : le bénéfice réalisé sur chaque voiture vendue est à peine croyable !

Selon les chiffres publiés par le site Fiat Group World, site bien informé sur l’actualité du groupe FCA (Fiat Chrysler Automobiles) et la famille Agnelli, actionnaire majoritaire de Ferrari et FCA, le constructeur italien a établi un nouveau record de livraisons, avec pour la première fois plus de 10.000 voitures écoulées ; 10.131 très exactement. De quoi porter son chiffre d’affaires à plus de 3,76 milliards d’euros, en hausse de 10,1% par rapport à l’année précédente.

Ferrari a également porté sa marge opérationnelle à 23,2%, ce qui signifie que la marque gagne, sur chaque véhicule vendu, la modique somme de 86.369€ ! Un montant astronomique dans l’industrie automobile, y compris au sein des marques de luxe. A titre de comparaison, ce bénéfice par voiture est 5 fois supérieur à celui de Porsche, 30 fois supérieur à celui de BMW… et plus de 900 fois celui de Nissan (qui a réalisé une mauvaise année 2019, il faut le préciser).

Nouveau record en 2020 ?

Coronavirus ou pas, l’année 2020 s’annonce sous d’excellents auspices pour Ferrari. Louis Camilleri, PDG du constructeur, a déclaré lors de l’assemblée générale des actionnaires que les carnets de commande ne désemplissaient pas malgré la crise : « Les cinq nouveaux modèles présentés par Ferrari en 2019 ont reçu une réponse enthousiaste du marché et soutiennent notre portefeuille de commandes pour 2020, qui reste plus fort que jamais ». Et de poursuivre : « Personne ne sait quand ce sera fini, mais l'important est d'être prêt. Et Ferrari est prêt pour la reprise [de la production] ». Une reprise qui pourrait intervenir dès le 04 mai selon certaines sources. L’usine de Maranello est située dans la région d’Emilie-Romagne, l’une des plus touchées d’Italie par le Covid-19.