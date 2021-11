L’arrivée de chaque nouveau modèle Ferrari est déjà un moment rare. Mais quand il s’agit d’un modèle inscrit dans la lignée "Icona" et qu’il sera produit en série limitée, cela devient un petit événement. Et les acheteurs se bousculent pour signer le bon de commande ! Ainsi, il n’a fallu que quelques heures au constructeur pour récolter les 599 bons de commande pour son nouveau modèle, la Dayton SP3, pourtant facturé 2 millions d’euros, hors taxes et hors personnalisation éventuelle.

© Ferrari

840 ch, 1.485 kg

La Daytona SP3 est un roadster à toi amovible "Targa" construit sur la plateforme de la supercar LaFerrari. Son design très travaillé est aussi réussi dans l’ensemble que dans les nombreux détails. Voulue comme un hommage à la Ferrari P4 victorieuse aux 24H de Daytona en 1967, la voiture fait dans la simplicité et la pureté, plutôt que dans la technologie à tout prix, se passant notamment d’aileron actif et ne laissant au conducteur qu’un siège baquet fixe, directement posé sur la coque en carbone.

Un jouet pour connaisseur qu’il ne faudra sans doute pas mettre entre toutes les mains en raison de son rapport poids-puissance plutôt inhabituel : 1.485 kg pour 840 chevaux ! De quoi passer de 0 à 100 km/h en moins de 3 secondes (2,85 s !), et à 200 km/h en… 7,4 secondes ! Excusez du peu.