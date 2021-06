Ferrari et Amazon ont annoncé avoir conclu un partenariat. Le célèbre constructeur italien ne compte toutefois pas brader ses voitures sur la célèbre plateforme de e-commerce puisque l’accord concerne la branche Web Services du géant américain.

Ce sont donc les services de stockage en ligne dans le Cloud et d’apprentissage automatisé qui intéressent le constructeur. Ce partenariat permettra donc à Ferrari "d’accélérer le rythme d’innovation dans l'ensemble de son organisation, incluant le département des voitures de route, les compétitions GT, le Ferrari Challenge et l'équipe de Formule 1"

Ce sont donc toutes les branches de la Maison italienne qui sont concernées, y compris donc la célèbre Scuderia, l’écurie de Formule 1. Cette dernière en tirera notamment profit pour accroitre et renforcer sa présence en ligne auprès de ses fans. Les plus attentifs auront d’ailleurs remarqué la présence du logo Amazon Web Services (AWS) sur le nez des monoplaces et les combinaisons des pilotes lors du Grand Prix de France de ce weekend.