Alors qu’habituellement, on retrouve le groupe Toyota avec la marque Lexus tout en haut du classement, les résultats 2022 de la grande enquête annuelle de JD Power montrent le groupe Hyundai-Kia au sommet de la fiabilité. Pour établir ce classement, JD Power recense le nombre de problèmes qui se sont produits pour 100 voitures.

Les asiatiques toujours devant

Le groupe Hyundai-Kia parvient ainsi à placer 3 marques dans le Top 4 avec Kia en première position et Hyundai en troisième position suivi de Genesis, la marque de luxe du groupe. À noter que pour Genesis, il n’est pas surprenant de voir apparaître son nom si haut dans le classement, la marque ayant même remporté la palme en 2020. Cette année, la seule marque ayant résisté à cette déferlante sud-coréenne est Buick qui apparaît en deuxième position. Toyota et Lexus sont loin de dégringoler au classement puisqu’on les retrouve juste derrière en cinquième et sixième position. Porsche est la seule marque allemande à figurer dans le top 10 avec une septième place. Mais surtout, la 911 est parvenue à prendre la tête du classement des modèles les plus fiables. Quant aux voitures françaises, elles ne figurent pas dans le classement américain.

Nouveau critère

Pour la première fois cette année, JD Power a rajouté un critère à sa méthode de calcul : la fiabilité des aides à la conduite. Mais parmi tous les critères utilisés pour la méthode de calcul, ce sont surtout les systèmes d’info-divertissement qui ont posé problème. En moyenne, ils représentent à eux seuls plus de 50 problèmes pour 100 voitures par marque. Quant aux notes les plus négatives justement, elles sont à imputées à Land Rover dont les modèles étudiés ont rencontré deux fois plus de problèmes que ceux de Kia.