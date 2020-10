La Fiat 500 3+1 dérive de la toute nouvelle Fiat 500 déjà dévoilée en 3 portes et en cabriolet. Celle-ci y ajoute donc une petite portière du côté droit, sans changer quoi que ce soit aux dimensions extérieures ni à la " bouille" caractéristique du modèle. L’ouverture vers l’arrière du volet supplémentaire permet de dégager une large ouverture lorsque la portière avant est également ouverte pour faciliter grandement l’accès aux places arrière. Avec ce nouveau modèle, Fiat veut conserver dans son giron les jeunes qui ont craqué pour la 500 lors de son lancement, et sont devenus adultes et mères (ou pères) de famille aujourd’hui. Le comportement routier ne devrait guère être différent de celui des autres modèles puisque Fiat annonce que seuls 30 kilos ont été ajoutés dans l’opération.

© Fiat

Une gamme complète

Comme les autres 500, cette 3+1 aura droit à sa version de lancement "La Prima". Mais Fiat a également annoncé la gamme complète qui sera proposée sur les 3 carrosseries. En accès, on trouvera la 500 @Action. Une finition déjà très correctement équipée puisqu’on y trouve notamment le dispositif mains libres, les compteurs numériques, le multimédia à écran 7 pouces et toute la panoplie des aides à la conduite (reconnaissance des panneaux, freinage d’urgence et assistant de maintien de voie). On y trouve aussi une batterie de 23,8 kWh qui propose 180 km d’autonomie combinée, et jusqu’à 240 km en ville ; et un petit moteur de 95 ch (70 kW).

Vient ensuite la 500 @Passion, dont l’équipement s’enrichit d’une présentation plus luxueuse et du multimédia connecté UConnect 5. L’autonomie passe à 320 km WLTP grâce à une batterie de plus grande capacité et jusqu’à 460 km en ville ; et le moteur atteint 115 ch (85 kW). Enfin, au sommet de la gamme trônera la 500 @Icon, à l’équipement ultra-complet, notamment au niveau de la connectivité. Le multimédia intègre un assistant personnel capable de reconnaitre le langage naturel pour effectuer une recherche ou piloter certains commandes, activable simplement disant "Hey Fiat".

Les prix pour la Belgique de toutes ces nouveautés ne sont pas encore connus.