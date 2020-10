Tempérons les termes du communiqué de Fiat qui parle de "Nouvelle Panda" : le modèle 2020 bénéficie de quelques retouches et en profite surtout pour revoir entièrement ses gammes, avec de nouvelles finitions à la clé.

Les pare-chocs redessinés, l’intérieur en matériaux recyclés (apparu sur la Panda Hybrid) ou encore le nouveau système multimédia avec écran de 7 pouces constituent les principaux changements opérés sur la Panda. A cela s’ajoutent deux nouvelles teintes : gris mat et bleu céramique.

La gamme s’articule désormais autour de trois « familles ». La version City Life est destinée à ceux qui veulent un véhicule urbain pratique et pragmatique. Les versions Cross et City Cross, avec leur présentation spécifique et leurs protections supplémentaires raviront un public en quête de style et d’évasion. Et enfin, la version Sport est la nouvelle venue dans la gamme. Cette originale déclinaison mise sur une présentation intérieure et extérieure plus dynamique avec notamment des jantes de 16 pouces et un intérieur noir à surpiqûres rouges. Le pack Pandemonio fait quant à lui revivre certains éléments de la fameuse Panda 100 Hp de 2006 intégrant les étriers de freins rouges, les vitres surteintées et le volant en cuir.

Un pack D-Fence comprenant un filtre qui bloque pratiquement 100% des allergènes, une lampe UV et un purificateur d’air est également proposé en option.

© Fiat

Hybride pour tous !

Sous le capot, le petit moteur 1.0l Firefly de 70 ch à hybridation légère est désormais proposé sur l’ensemble de la gamme. Ce petit moteur est aussi efficace sur le plan des performances pour ce type de voiture urbaine, que sur celui de l’efficience. Fiat annonce en effet une consommation réduite de 30% par rapport au précédent 1.2l de 69ch.