Fondée par Bono et Bobby Shriver, (RED) est une organisation principalement active en Afrique qui œuvre à l’éradication du Sida, mais également d’autres pandémies comme le paludisme, la tuberculose et, plus récemment, la Covid-19.

Pour récolter ses fonds – 700 millions de dollars depuis 2006 – (RED) s’associe régulièrement avec les plus grandes marques mondiales pour proposer des séries spéciales à ses couleurs : Apple, Vespa, Louis Vuitton, Beats… Et Fiat donc.

© Fiat

Fiat (500)RED

La marque italienne propose donc une série spéciale Fiat (500)RED qui se distingue évidemment par une teinte rouge vif immanquable dans la circulation et une sellerie unique composée de sièges gris pour les passagers, et rouge pour le conducteur. La marque précise toutefois que d’autres teintes et un intérieur uni seront également proposés. Par ailleurs nombreux logos rappellent l’exclusivité du modèle, qui est également doté d’un filtre d’habitacle qui filtre plus de 99,9% des virus et bactéries.

Les 500X et 500L ont également droit à leur édition spéciale, mois différenciantes toutefois, tout comme la trottinette électrique (IRIDE)RED