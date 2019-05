Le monde de la voiture change. Il est loin le temps où les constructeurs se bornaient à fabriquer des voitures. Toutes les marques se veulent aujourd’hui des fournisseurs de mobilité… et la mobilité de demain passe par la voiture électrique et la voiture autonome. Les deux ensemble même dans un avenir assez proche.

Du coup, il importe d’avoir les reins solides, car les investissements en la matière se chiffrent en centaines de milliards d’euros. Et ces sommes astronomiques, même les marques historiques ont du mal à les trouver.

Seule solution viable dans cet univers automobile complètement bouleversé : les alliances. Elles existent déjà. Elles doivent devenir plus grandes et, partant, plus fortes. Mêmes des marques historiquement concurrentes comme Mercedes (Daimler) et BMW ont annoncé récemment leur collaboration dans de nombreux domaines.

Volvo a ouvert son savoir-faire en matière de sécurité au monde entier. Toyota a fait de même avec sa technologie hybride. Le but ? Mettre à disposition les brevets et… se rétribuer en devenant fournisseurs dans ce qu’elles font de mieux.

Au moment où l’Alliance Nissan-Renault (+ Mitsubishi) vacille à cause de l’affaire Carlos Ghosn, voilà que FCA (Fiat Chrysler Automobiles) lui tend une main peut-être salvatrice.

Mais cette main tendue est évidemment intéressée. Le groupe Fiat a, on le sait, un retard immense en matière d’électrification. Il se fait que Renault est l’un des leaders mondiaux dans le domaine. En outre, Renault lorgne le marché américain qu’il n’est jamais parvenu à séduire, encore moins à conquérir.

Les deux compères auraient donc tout intérêt à s’unir. Sans compter qu’en le faisant, ils formeraient l’un des groupes les plus puissants de la planète, fort de 15,6 millions d’autos vendues chaque année sur les marchés mondiaux. Voilà qui rééquilibrerait sacrément les forces en présence, face notamment aux géants que sont Toyota ou le groupe Volkswagen…