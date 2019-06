Un pneu sans air et increvable devrait débarquer sur nos routes!





Chaque année, ce sont pas moins de 200 millions de tonnes de pneus dont les automobilistes se séparent pour cause d'usure, de crevaison ou autres. Une perte conséquente à laquelle Michelin a décidé de s'attaquer. L'entreprise française a ainsi présenté, en marge du salon international de la mobilité (MovinOn), un pneumatique particulier: sans air et increvable. S'il n'est pour le moment qu'un prototype, le CEO de Michelin, Florent Menegaux, a expliqué que l'entreprise s'était associée à GM pour le tester sur sa voiture électrique Bolt EV. L'essai qui s'est soldé par un franc succès pourrait donner lieu à un autre test de plus grande ampleur.





Il est vrai que cela fait longtemps que Michelin rêve de proposer un tel type de pneumatique. L'Uptis présente en effet plusieurs avantages. Outre le fait qu'il ne faudra plus se préoccuper d'une possible crevaison, le pneu ne demandera plus de retour au garage pour être regonflé, ce qui permettra de mieux gérer la longévité et l'usure du pneu.





Il faudra toutefois être patient avant de pouvoir se munir de ce fameux pneu increvable. Michelin a annoncé vouloir le commercialiser au plus tard en 2024.