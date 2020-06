Dans le début du texte du communiqué qui nous avait été transmis, Ford parlait de filtres pour l'habitacle de ses véhicules contre le rhume des foins, les allergies et les virus. Mais un peu plus loin, c'est bien du Coronavirus (aussi) dont il s'agissait. Et après avoir pris contact avec un présentant de Ford Belgique, l'information était confirmée... et nuancée.

"Ford propose effectivement un nouveau filtre appelé micronAir proTect, développé par nos experts en filtration de Freudenberg, explique Jo Declercq, de Ford Belgique. Il se montre très efficace dans la capture de divers germes nocifs, allergènes et même des virus pouvant entraîner de graves problèmes de santé."

Le filtre comporte un élément au charbon actif offrant une protection renforcée contre les polluants nocifs tels que les particules et les gaz acides, ainsi qu’une barrière multicouche en microfibre, qui piège les plus petites particules, la poussière et le pollen.

