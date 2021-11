L’actuel Ford Ranger a encore plus que de beaux restes et continue d’écraser la concurrence avec 45% de parts de marché sur les neuf premiers mois de 2021 en Belgique, et 39,9% au niveau européen ! Et c’est tant mieux car il restera encore au catalogue durant plus d’un an. En effet, si Ford vient d’en dévoiler une toute nouvelle génération, elle ne sera ouverte à la commande qu’en fin d’année prochaine, et les premières livraisons ne sont attendues que pour 2023.

Pour développer cette nouvelle génération, Ford a interrogé ses clients de par le monde, "menant plus de 5 000 entretiens et des dizaines d'ateliers avec les clients pour comprendre comment ils utilisent leurs pick-up et ce qu'ils souhaitaient et attendaient du nouveau Ranger ".

© Ford

Montée en gamme

Il en ressort un nouveau Ranger plus audacieux visuellement, dont la face avant s’inspire de celle de son emblématique grand frère américain, le F-150, notamment dans le dessin des phares et la signature lumineuse. Les phares peuvent désormais être intégralement à LED et matriciels, capables donc d’adapter leur faisceau en une fraction de seconde au trafic et aux conditions de circulation. Une preuve de la nouvelle montée en gamme du pick-up, au même titre que l’imposant écran vertical dans l’habitacle, inspiré de la dernière Mach-e.

© Ford

Moteurs au choix

Ford a également entendu les demandes des clients en matière de motorisations. Si le modèle actuel a remplacé voilà quelques années son 5 cylindres diesel 3.2l pour un plus modeste 4 cylindres de 2.0l, le nouveau laissera le choix au client : Un 2.0l turbo ou biturbo, ou un V6 3.0l, tous en diesel bien entendu.

© Ford

Plus pratique

Ce nouveau Ranger se veut aussi plus pratique et polyvalent pour un usage professionnel et tout-terrain. La benne est ainsi 50 mm plus large et peut être dotée de séparateurs pour maintenir les objets en place. Le volet arrière peut également servir de plan de travail pour les artisans, avec une règle et des serre-joints intégrés. Et un éclairage à 360° est également fourni. Dès le lancement, il sera en outre possible de profiter de « plus de 150 accessoires de travail, urbains ou aventuriers entièrement garantis par l'usine ».

Notons encore que conformément à l’accord entre Ford et Volkswagen, ce nouveau Ranger donnera prochainement naissance à une nouvelle génération d’Amarok.