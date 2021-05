Si les quelques Ford F-150 qui sillonnent nos routes sont le fruit d’importations à titre privé, le pick-up est en revanche une véritable institution de l’autre côté de l’Atlantique. Il truste la tête des ventes américaines depuis près d’un demi-siècle ! Bon an mal an, ce sont 800.000 exemplaires qui sont écoulés sur son marché national ! C’est dire l’enjeu qui est celui de Ford de réussir sa transition vers la mobilité électrique, désormais portée par le président américain Joe Biden en personne. Avec son F-150 Lightning, Ford prend les devants face aux Rivian RT-1, Tesla Cybertruck ou encore GMC Hummer.

© Ford

Performant et efficace

En passant à l’électricité, le best-seller adopte une motorisation de 563 ch et 1.050 Nm de couple ! De quoi le rendre bien plus performant que n’importe quelle version à essence puisque le 0 à 60 mph (96 km/h) est attendu autour des 4,5 secondes !

Mais là n’est bien sûr pas le plus important pour ce pick-up qui, tout électrique qu’il soit, ne rogne en rien sur ses capacités de charge et de traction : près d’une tonne peut être embarquée dans la benne, et 4,5 tonnes peuvent être tractés. Et en plus de sa vaste benne arrière, cette version électrique dispose d’un généreux "frunk" (contraction de "front trunk", coffre avant) de quelque 400 lites !

© Ford

Générateur

En plus de pouvoir rouler entre 230 et 300 km (selon les normes EPA américaines) en fonction de la batterie retenue, le F-150 Lightning pourra également faire office de générateur électrique pour alimenter une habitation complète en cas de coupure d’électricité en délivrant jusqu’à 9,6 kW. « Sur base d’une consommation quotidienne de 30 kWh, le F-150 Lightning pourra alimenter la maison durant 3 jours entiers avec la batterie à capacité étendue ». On peut donc en déduire que cette dernière offrira environ 90 kWh utiles. Voilà en tout cas un sérieux argument pour certaines régions souvent touchées par les catastrophes naturelles, notamment dans la Tornado Alley au centre du pays (Texas, Oklahoma, Nebraska…), région déjà particulièrement friande de pick-up.

Sa commercialisation aux Etats-Unis est prévue pour le printemps 2022.