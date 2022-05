Conformément à son annonce faite voilà quelques semaines, le nouveau E-Transit Custom est le premier des quatre nouveaux utilitaires électriques prévus d’ici 2024 à faire son apparition. Toutefois, ce n’est pas demain que vous pourrez en prendre le volant ni même le commander, puisque le début de la production n’est annoncé que pour le second semestre… 2023 ! Dans plus d’un an encore ! Il s’inscrira dans la gamme Transit Custom "la plus étendue jamais proposée aux clients".

Sur le papier, ce E-Transit Custom semble prometteur. Sans être très loquace, Ford annonce une autonomie pouvant atteindre 380 km, "une recharge DC rapide et une capacité de remorquage complète". En attendant les nouveaux détails promis par la marque en septembre, on peut déjà en admirer le style, toujours aussi léché pour un utilitaire.