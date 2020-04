C'était l'une des surprises du Salon de Bruxelles : ce gros SUV Made In USA était présent sur le stand Ford, qui annonçait ainsi son importation officielle en Europe. Mais pourquoi cette décision ?

La réponse est simple : CO2. Tous les constructeurs cherchent des solutions pour coller aux nouvelles normes d'émissions imposées par l'Europe, et Ford a trouvé une partie de sa solution auprès de sa branche américaine. Le gros Explorer Plug-in Hybrid, dont le format est similaire à celui d'un Audi Q7 ou d'un BMW X5, est homologué à… 78 g/km !

© Ford



Très américain

Le plus étonnant est qu'un des véhicules les plus "propres" de la gamme Ford actuelle soit américain. Et Américain, il l'est de fond en comble. Par son allure massive déjà, qui le rend un peu incongru sur nos route, par son habilité ultra généreuse, y compris aux places 6 et 7 livrées en série, par sa finition honorable mais juste un peu moins soignée que dans les Ford européennes, et surtout par sa prodigalité. Selon une belle habitude d'outre-Atlantique, tout est de série, du cuir au sièges climatisés et massants, en passant le système multimédia connecté, le toit ouvrant panoramique, le tableau de bord digital, la conduite semi-autonome, etc. Tout cela pour un tarif maximal de 80.000€. Certes, c'est une somme, mais pour un SUV allemand de cette taille, hybride rechargeable et pareillement équipé, il faut au-moins 15.000€ de plus.

© Ford



40 km

Le système hybride, parlons-en. Il tire 457 ch et 825 Nm d'un V6 essence de 3.0 litres et d'un moteur électrique, alimenté par des batteries autorisant une autonomie théorique de 40 km en mode électrique. Dans la vraie vie, nous n'en avons tiré que 20 km mais ensuite, le mode hybride se montre si efficace que nous avons bouclé l'essai sur une moyenne très honorable (pour un engin de ce genre) de 7,1 l/100 km. Ce sera évidemment moins si l'on recharge à la moindre occasion.

Conclusion

Ce gros véhicule inattendu tient finalement plutôt bien la route (au propre comme au figuré) et ravira les amateurs de conduite exotique, sans le faire durement payer à la pompe. Un SUV de 2,5 tonnes ne sera certes jamais le choix le plus éco-responsable, mais bon, pourquoi pas ?