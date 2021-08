La Ford GT tirera sa révérence en 2022, et se décline en une édition ultra-limitée qui rend hommage aux prototypes de développement de la première GT40. L’exemplaire que vous avez sous les yeux est peint aux couleurs du châssis GT/105, le dernier prototype de GT40 existant. Elle arbore donc un blanc « Wimbledon », un capot avant noir mat, et des bandes noires. A l’intérieur, on retrouve de l’Alcantara bleu et du carbone. Le tout est assez fidèle au modèle de 1964. La voiture est exposée cette semaine au Monterey Car Week et au concours d’élégance de Pebble Beach.