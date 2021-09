Cette formation s’inscrit sous la bannière Global Month of Caring, qui rassemble une série d’initiative mises en place par Ford. Elle prend place en parallèle du programme européen Ford Driving Skills for Life, qui a fourni à 3.700 jeunes conducteur les clés d’une conduite plus sûre et responsable depuis 2014.

Ce sont cette fois les seniors qui profiteront d’une expérience similaire au cours d’une demi-journée lors de laquelle seront abordé les thèmes du contrôle d’un véhicule, du freinage d’urgence, de la distraction. Les participants pourront également se mettre à jour sur les derniers systèmes d’aides à la conduite. Le tout, encadré par des instructeurs professionnels.

"Selon les statistiques démographiques, d’ici la fin de la décennie, un quart des conducteurs circulant sur les routes de Belgique seront âgés de 65 ans et plus. Permettre à ceux-ci d’évaluer leur niveau de conduite et leur offrir les moyens de combler leurs éventuelles lacunes est certes profitable à la sécurité routière en général, mais permet également à ces mêmes seniors de maintenir plus longuement leur indépendance, et par voie de conséquence leur bien être psychologique" détaille le constructeur.

Les personnes intéressées peuvent s’inscrire sur www.lommel.be/ford. Les participants seront prévenus personnellement.