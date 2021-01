Après les vans Ford Transit, Transit Custom et Transit Connect, c’est désormais au tour du pick-up Ranger de recevoir son traitement MS-RT. Comme pour les autres, les modifications sont purement d’ordre esthétique, avec une présentation extérieure résolument sportive.

On distingue immédiatement le nouveau pare-chocs avant au dessin plus agressif et aux échancrures plus marquées, surmonté d’une calandre en nid d’abeille réalisée en fibre de carbone, au même titre que les coques de rétroviseur. De profil, ce sont les jupes latérales, mais aussi les ailes élargies qui encadrent de grandes jantes OZ Racing de 20 pouces, qui renforcent l’aspect sportif.

© Ford

L’accès à bord se fait en enjambant des seuils de portes aux badges MS-RT, et l’on y découvre une ambiance noire du sol au plafond, avec des habillages de cuir contrastés de logos et de surpiqûres orange. L’équipement s’enrichit de sièges chauffants et de l’éclairage d’ambiance.

Pas de changement en revanche côté mécanique : ce Ranger MS-RT n’est proposé qu’avec le moteur 2.0l diesel EcoBoost de 213 ch, associé à la boîte de vitesses automatique à dix rapports identique à celle de la Mustang. Une configuration semblable à celle du fameux Ranger Raptor, enrichie dans le cas présent d’un exhausteur artificiel de son pour rendre le moteur plus mélodieux.

L’arrivée en concessions est prévue pour cet été, en carrosseries Super Cab et Double Cab.