Le 13 juillet prochain marquera le retour d’un modèle emblématique dans la gamme américaine de Ford : celui du tout-terrain Bronco. L’annulation du Salon de Detroit, où il devait être présenté, a forcé le constructeur à se montrer créatif. Ford s’est donc associé au géant Disney pour une présentation grandiose hors du commun.

Par ce partenariat, Ford entend dévoiler pour la première fois son Bronco sur les chaînes de télévision nationales durant le « prime-time », soit le début de soirée, lorsque l’audience est maximale. Une première mondiale. Il ne s’agira pas de direct à proprement parler, puisque les vidéos auront été tournées à l’avance pour ABC, ESPN et National Geographic, qui seront chargés de les diffuser durant la première interruption publicitaire après 20h.

Chaque chaîne disposera de son propre film de 3 minutes, adapté à ses audiences. ABC, généraliste axée sur le divertissement, verra apparaitre le Bronco aux côtés du chanteur de musique country Kip Moore durant le "CMA Best of Fest". ESPN, chaine sportive, aura droit à une présentation par le champion d’escalade Brooke Raboutou. Et sur National Geographic, bien connue chez nous aussi pour ses émissions de découverte, c’est le photographe, réalisateur et grimpeur professionnel Jimmy Chin qui introduira le Bronco dans l’émission "National Parks : Yosemite".

Les vidéos seront également diffusées simultanément sur les réseaux sociaux de Ford, et proposées dès le lendemain sur la plateforme de vidéos à la demande Hulu.

Le Ford Bronco

Lancé pour la première fois dans les années 60, le Bronco peut être considéré comme l’équivalent du Jeep Cherokee à la sauce Ford : un véhicule tout-terrain simple et robuste capable de s’aventurer loin des sentiers battus, plutôt orienté vers les loisirs. 2020 marquera donc le retour du modèle, 24 ans après l’arrêt de la 5ème génération, en 1996. Malheureusement pour nous, le Bronco ne sera pas commercialisé en Europe, mais une version plus compacte en reprenant le style devrait nous arriver d’ici deux ans.