Dans la jet-set, on aime généralement tout ce qui brille. Les stars ne dédaignent pas montrer le résultat de leur réussite, en s’achetant, par exemple, des villas parfois surréalistes. Du côté des autos, il n’en va pas autrement. Même si certaines exceptions confirment la règle.

JUSTIN BIEBER possède 2 motos et une dizaine de voitures, toutes plus ou moins personnalisées, comme cette Audi R8 au motif de peau de léopard (NdlR : vraiment abjecte !). Mise à part une Smart, rien que des gros calibres : Fisker Karma chromée, Ferrari 458 Italia, Range Rover, Lamborghini Gallardo, Ferrari 430, Lamborghini Aventador, Porsche 997 Turbo ainsi qu’un Campagna T-Rex 14R qui est une hybride étrange, entre une voiture de route et une moto…

GWEN STEFANI aime les (...)