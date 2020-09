La Golf 8 Variant ne surprendra guère les amateurs du modèle. L’avant est en toute logique calqué sur celui de la berline, et l’arrière reprendre les traits du précédent modèle, avec toutefois une lunette qui parait plus profilée. Signe des temps toutefois, ce break est mis en avant par le constructeur dans sa configuration Alltrack, autre nouveauté de cette 8ème génération, profitant d’une garde au sol rehaussée et d’attributs esthétiques plus enveloppants. Autant de caractéristiques propres… au SUV. Cette version Alltrack est en outre disponible en transmission 4x4 pour mieux appuyer son côté aventureux.

© Volkswagen Que ce soit dans cette version Alltrack ou dans ses finitions plus conventionnelles (Life, Style) ou sportive (R-Line), la Golf Variant ne manque pas d’aspects pratiques. Son coffre affiche un volume intéressant de 611 litres – en progression de 6 petits litres par rapport au modèle précédent – qui permettra à coup sûr d’emmener tout le nécessaire pour les courses, les loisirs ou les vacances en famille. La nouvelle plateforme (MQB), également utilisée par la Skoda Octavia ou l’Audi A3, a permis de libérer plus d’espace à bord, notamment au niveau des jambes de passagers arrière.

© Volkswagen Côté moteurs, le 1.5 TSI micro-hybride avec circuit électrique 48V et boîte automatique DSG à 7 rapports constituera le cœur de l’offre. De nouveaux diesel avec double injection d’Ad-Blue sont également attendues rapidement, et il ne serait pas étonnant de voir apparaitre plus tard des motorisations hybrides rechargeables comme sur la carrosserie 5 portes.